Hatay Havalimanı için 10 yıl önce hazırlanan rapor: 'Yağışta sel basar, depremde pist çöker'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 35 bin 418'e yükseldi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ilk depremde, pisti kırılan Hatay Havalimanı’na dair 13 yıl önce yapılan bilimsel araştırma raporu ise dikkat çekti.

BirGün yazarı Bahadır Özgür, Doç. Dr. Emre Özşahin’in Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde uzmanken, 2010 yılında Hataya Havalimanı’na dair yaptığı çalışmayı Twitter hesabından paylaştı.

Bahadır Özgür, “Doç. Dr. Emre Özşahin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde uzmanken 2010'da yaptığı çalışmada, jeomorfolojik özellikler dikkate alınmadan bilinçsizce yapılan havalimanı için ‘Yağışta sel basar, depremde pist çöker’ demiş” diye belirtti.

Özgür’ün paylaşımları şöyle:

Doç. Dr. Emre Özşahin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde uzmanken 2010'da yaptığı çalışmada, jeomorfolojik özellikler dikkate alınmadan bilinçsizce yapılan havalimanı için "Yağışta sel basar, depremde pist çöker" demiş.

Havalimanının inşa edileceği yeri 1998'de sel basmış. 2004’te havalimanı için DSİ'den rapor istenmiş. Raporda "Martta çok yağış oldu, Suriye baraj kapaklarını açtı" denilmiş. Özşahin bunun bilimsel açıdan yanlış olduğunu, bölgenin özelliğinden kaynaklandığını belirtiliyor.

Zaten sonrasında 2009 ve 2014'te havalimanını sel basıyor. Bunu baştan düşünmeyen iktidar, sele karşı drenaj vb. gibi önlemler için pisti inşa ettirdiği firmaya bir ihale daha veriyor. Ama nafile, çünkü 2019'da havalimanı bir kez daha suya gömülüyor.

Özşahin'in esas üzerinde durduğu konu ise deprem. 1. derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatmasının yanında, havalimanının oturduğu zeminin özelliklerini sıralayarak, bölgenin zaten riskli olan yapısında burasının daha da riskli olduğuna dikkat çekiyor.

Çalışmada bundan sonra bölgede yapılacak her faaliyette o işle ilgili bilim dallarındaki uzmanlara başvurulmasını öneriyor. Yapılmış olan havalimanı için de alınabilecek tedbirleri sıralıyor.

Şimdi tedbirler ve inşaatın nasıl yapıldığı merak konusu. Acaba soruşturulacak mı?