Avukat Gün'den deprem uyarıları: "Altındaki canlı çıkarılmadan enkaz kaldırılırsa cinayet olur, emri veren, iş makinesini kullanan sorumlu tutulur"

Türkiye’deki yargı sorunlarını tespit edip çözüm yolları üretmek için 2014’te kurulan Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kaybına neden olan depremden sonra, hukuki olarak atılması gereken adımları açıkladı.

“YARGI TALİMAT BEKLEMEDEN DEPREMZEDEYİ KORUMALI”

Av. Mehmet Gün, deprem bölgesinde yaşanan kaos ortamında depremzedelerin canlarını ve mallarını korumak için yargıya, adlî görevlilere ve avukatlara önemli görevler düştüğünü söyledi. Yargı delilleri tespit etmeden enkaz kaldırmanın suç olacağına işaret eden Av. Gün, şu ifadeleri kullandı:

“Yargı, talimat beklemeden, resen, depremzedeyi korumalı. Çöken binanın adresi, koordinatları tespit edilip, bina enkazından, çökmeye neden olan kiriş, kolon numuneleri ile sair deliller savcı ve avukatların katılımı ile ileride açılacak davalarda hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde mahkemelerce tespit edilip korumaya alınmalı. Adli işlemler tamamlanmadan alelacele enkaz kaldırmak yüzbinlerce deprem davasını yargısal enkaza dönüştürür."

ALTINDAKİ CANLI ÇIKARILMADAN ENKAZ KALDIRILIRSA CİNAYET OLUR

“Deprem bölgesindeki enkaz, altında canlı insan kalmadığından kesinlikle emin olunduktan sonra kaldırılmalı” diyen Av. Gün, "Altındaki canlı çıkarılmadan enkaz kaldırılırsa cinayet olur, emir veren, iş makinesini kullanan, ona talimat veren herkes, bilerek ve kasten adam öldürmekten sorumlu olur. Depremzedenin ölmesi pahasına enkaz kaldırma talimatı veren resmi yetkililerin tamamı da cinayete iştirakten sorumlu olur” ifadelerini kullandı.

ADLİ MAKAMLARDAN IZİNSİZ ENKAZ KALDIRMAK SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETMEKTİR

Avukat Gün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adli makamlar, çöken binanın adresini, çökmüş olduğunu, enkazdaki delilleri tespit ederek muhafaza altın almadan, herhangi bir yetkili tarafından ‘Enkazı kaldırın’ talimat verilemez. Çünkü o enkaz, ölen, yaralanan, malı zarar gören kimselerin, binanın çökmesinde kusur ve ihmali olan, mimar, mühendis, müteahhit, ruhsat veren, inşaatı denetleyen kimselere karşı açılacak ceza, hukuk ve idari davalarının kilit maddi delilidir. Yargı mercileri bu delilleri tespit ettikten sonra enkaz kaldırma, ölüleri gömme izni verilebilir. Adli makamların izni olmadan alelacele enkaz kaldırmak ‘suç delillerini yok etmek’ denilen suçu oluşturur.”

Kaynak: Gerçek Gündem