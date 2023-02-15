CHP'li Özkan Yalım'dan DASK uyarısı: Sistem mağduriyetleri tam anlamı ile ortadan kaldırmıyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi.

120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini açıkladı. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremden etkilenen aralarında Kayseri, Niğde ve Kilis’in de yer aldığı 13 ilde yürütülen hasar tespit çalışmalarına göre ağır hasarlı 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 dairenin acilen yıkılması gerekiyor.

CHP'Lİ ÖZKAN YAKIM'DAN DASK UYARISI

On binlerce binanın kullanılamaz duruma gelmesi nedeniyle yurttaşlar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ödemeleri için harekete geçti. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, depremden zarar gören vatandaşların sigorta alacakları konusunda yazılı basın açıklaması yaptı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, doğal afet sigortası primleri nedeniyle 100 metr7ekarelik bir ev için DASK ödemişinin en fazla 300 bin TL olduğuna dikkat çekti ve özel sigortaların da DASK yoksa ödeme yapmadığı konusunda vatandaşları uyardı.

Yalım, “Maalesef ülkemizde uygulanan DASK sistemi mağduriyetleri tam anlamı ile ortadan kaldırmamaktadır! Birçok insan ise yaşadıkları maddi sıkıntı nedeni ile maalesef zorunlu olmadıkça DASK yaptıramaktadırlar” dedi.

Anka'nın aktardığına göre; CHP'li Özkan Yalım’ın açıklaması şöyle:

“DASK’ta deprem bölgelerine göre ve bina yapılarına göre belirlenen bir çarpan vardır. Prim buna göre hesaplanıyor. DASK’ın prim bedelini belirleyen en önemli etken de inşaat metrekare maliyetleridir. 25 Kasım 2022 tarihinde DASK konut metrekare maliyetini 3 bin 13 lira gibi belirledi. DASK’taki ödenecek bedel poliçede yazan teminat bedeli olduğunu ayrıca hatırlatıyoruz.

Bir kişi evini 50 metrekare gösterdi, 3 bin ile çarptı 150 bin lira poliçede teminat varsa ya da 300 bin lira yazan teminat varsa DASK’ın ödeyeceği teminat almış olduğunuz poliçedeki teminat ile sınırlıdır. Aşan kısım için ayrıca sigortalı, özel konut poliçesi alması gerekiyor. Özel konut sigortası yoksa maalesef sigortalı bir kişi 1 milyon liraya aldığı evi için ancak 300 bin lira tazminat alacaktır. İzmir Depremi'nde bu olay yaşandı. Birçok depremzede sadece özel sigorta yaptıranlar DASK sigortaları olmadığı için yıkılan evleri için ödeme alamadılar. İzmir depreminde bu konuda birçok mağdur oluştu.

DASK 100 M2'LİK 1 MİLYON TL'LİK KONUTA ENF AZLA 300 BİN LİRA ÖDÜYOR

DASK tek başına yeterli değildir. DASK konutlarda metrekare maliyetini 3 bin lira olarak alıyor. Ancak konut inşaat metrekare değeri şu anda 8-10 bin lira civarında, 100 metrekare eviniz varsa gerçek inşaat maliyetini 1 milyon lira civarındadır. Zorunlu deprem sigortası bunu maksimum 300 bin liraya kadar karşılıyor. 700 bin lira için ayrıca özel konut poliçesi yaptırılmasında fayda vardır.

DASK EŞYAYI KAPSAMIYOR

Zorunlu deprem sigortası eşyayı da kapsamıyor. O yüzden gene özel konut poliçenizle bir eşya poliçesi teminatı eklemekte fayda vardır.

Şu anda zaten 72 saat boyunca yeni poliçe yapılması durduruldu. Hasar gören binalarda kesinlikle sigorta yapılmıyor.

BAŞVURU KANALLARI

Alo DASK 125 üzerinden, e-Devlet üzerinden de hasar ihbarında bulunabiliyorlar. Sigortalıların mağdur edilmeden derhal hasar tespitleri yapılıp ödemeleri yapılmalıdır.

Maalesef ülkemizde uygulanan DASK sistemi mağduriyetleri tam anlamı ile ortadan kaldırmamaktadır! Birçok insan ise yaşadıkları maddi sıkıntı nedeni ile maalesef zorunlu olmadıkça DASK yaptıramamaktadırlar.”

Kaynak: ANKA