Afetin 9'uncu günü: Depremzedelerin en önemli ihtiyaçları barınma ve temizlik

GERÇEK GÜNDEM /

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 418'e yükselirken enkazlarda kalan kişi sayısının tam olarak bilinememesi nedeniyle ölü sayısının artması yönünde endişeler yaşanıyor.

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmak için mücadele ederken bölgede arama kurtarma çalışmalarının aradan geçen 9 günde sona yaklaşmasıyla birlikte yardımlar depremzedelerin yaşamını sürdürebilirliği üzerine yoğunlaşıyor.

1 MİLYON KİŞİ EVSİZ KALDI: BARINMA İHTİYACI KARŞILANAMIYOR

Türkiye’de depremden etkilenen nüfus sayısı yaklaşık 15 milyon olurken sığınmacılarla birlikte bu rakamın daha fazla olduğu düşünülüyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre felaket nedeniyle Türkiye ve Suriye’de felaket nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı 26 milyon. Yine DSÖ tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye’de 1 milyon kişi depremlerde evini kaybetti ve geçici barınma merkezlerinde konaklıyor.

Uluslararası kurumların açıklamaları ve yardımları Türkiye’de ve Suriye’de depremzedelerin yaşamlarınının sürdürebilir noktaya getirilmesine odaklandı. Afet bölgesindeki salgın hastalık riskini önlemek de yine afet mağdurları için öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

Türkiye’ye yardımlarını sürdüren Birleşmiş Milletler, afet bölgesinde; gıda, sağlık hizmeti, güvenlik, barınma ve kış ekipmanları yardımlarına öncelik veriyor. NATO ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kişilerin barınması için Türkiye'ye göndereceği 1000 konteynerin nakliyesine yönelik hazırlık yapıyor.

ENFEKSİYON VE SALGIN HASTALIK RİSKİ KAPIDA, HİJYEN MALZEMELERİNE İHTİYAÇ VAR

Öte yandan hijyen malzemeleri, kadın pedleri, çocuk ve hasta bezleri de bölgedeki insanların yaşam koşullarının korunabilmesi için büyük önem taşıyor. Sürekli olarak temin edilmesi gereken maddelerin kullanımı depremzedeleri salgın hastalıklardan ve enfeksiyonlardan da koruyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, deprem sonrası hayatta kalan vatandaşların, temiz suya ve hijyen malzemelerine ulaşım konusunda büyük sıkıntı yaşadığını belirtiyor. Türkiye Eczacılar Birliği de depremzedeleri hastalıklardan ve salgınlardan korumak için bölgede konteyner eczaneler ile ilaç desteği veriyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, deprem sonrası hayatta kalan vatandaşların, temiz suya ve hijyen malzemelerine ulaşım konusunda büyük sıkıntı yaşadığını belirterek aşılara, ilaçlara, hijyen malzemelerine ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada da bölgede salgın hastalık riski bulunduğuna dikkat çekilerek ilaç ve hijyen malzemelerine duyulan ihtiyaç vurgulanıyor.

DEPREM İÇİN PAYLAŞILAN İHTİYAÇ LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve AHPAP gibi kurum ile kuruluşlar tarafında duyurulan öncelikli ihtiyaç listesi ise şöyle;

Çadır, konteyner, mobil mutfak, seyyar tuvalet/banyo, battaniye, uyku tulumu/yastık, yatak/nevresim takımı, büyük/küçük tüp, elektrikli ısıtıcı, su ısıtıcısı, powerbank, cep ısıtıcısı, odun sobası, kömür sobası, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın/erkek iç giyim ve çorap, kadın/erkek ayakkabı bot, kadın/erkek polar, kadın/erkek içlik, yağmurluk/panço, tava, tek kullanımlık tabak/bardak/çatal/kaşık, biberon/emzik, bebek maması (kavanoz),, kavurma/barbunya, kaşar/peynir/zeytin, hazır gıda/kuru gıda, çay/kahve, çocuk/yetişkin bezi, hijyenik ped.

Evlere yerleştirilen depremzedelerin ise bunların yanı sıra ev eşyalarına da ihtiyaç duyduğu sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor.

Deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışan Sivil Toplum Kuruluşları da diş macunu, diş fırçası, iç çamaşırı, tırnak makası, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, havlu, çocuklar için oyuncak, boya, kalem gibi ihtiyaçlar olduğunu hatırlatıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem