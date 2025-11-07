Hatay Defne'de Korkutan Deprem

AFAD'ın verilerine göre Hatay'ın Defne ilçesinde saat 15.35'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 15.35'te meydana gelen depremin, 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 12.2 kilometre.

