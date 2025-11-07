Hatay Defne'de Korkutan Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 15.35'te meydana gelen depremin, 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 12.2 kilometre.

Kaynak: Haber Merkezi