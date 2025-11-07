Hatay Defne'de Korkutan Deprem
AFAD'ın verilerine göre Hatay'ın Defne ilçesinde saat 15.35'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 15.35'te meydana gelen depremin, 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2025-11-07
Saat:15:35:03 TSİ
Enlem:36.2075 N
Boylam:36.11139 E
Derinlik:13.22 km
Detay:https://t.co/sqcFkbmnph
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 12.2 kilometre.
#DEPREM
KOCOREN-(HATAY)
07.11.2025, 15:35:04 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 12.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: