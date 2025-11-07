Antalya'da Korku Dolu Anlar! Aynı Anda Çıktı, Gören Telefonuna Sarıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde denizde aynı anda iki hortum oluştu. O anları görenler cep telefonuna sarıldı. Korkutan hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından denizde aynı anda iki hortum oluştu.
Hortumlardan birinin denizdeki bir tekneye olan yakınlığı ve büyüklüğü korkuttu. Denizin üzerinde bir süre görünen her iki hortum da karaya çıkmadan etkisini kaybetti.
