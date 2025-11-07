Antalya'da Korku Dolu Anlar! Aynı Anda Çıktı, Gören Telefonuna Sarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından denizde aynı anda iki hortum oluştu.

Hortumlardan birinin denizdeki bir tekneye olan yakınlığı ve büyüklüğü korkuttu. Denizin üzerinde bir süre görünen her iki hortum da karaya çıkmadan etkisini kaybetti.

Kaynak: İHA