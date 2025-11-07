Veteriner Kliniğinde Kaçak Aslan! Denetimde Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yapılan denetimde, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımda İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir veteriner kliniğine yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde, yasa dışı yollardan getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildiği ifade edildi.

Aslanlar, ekiplerce koruma altına alınırken, konuyla ilgili iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA-İHA