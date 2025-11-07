Veteriner Kliniğinde Kaçak Aslan! Denetimde Ortaya Çıktı

Tuzla'da bir veteriner kliniğinde gerçekleştirilen denetimde, yasa dışı yollarla getirilen Afrika aslanı ele geçirildi. Yaklaşık 35 günlük olan yavru aslan koruma altına alınırken, iki kişiye idari para cezası kesildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yapılan denetimde, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımda İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir veteriner kliniğine yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde, yasa dışı yollardan getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildiği ifade edildi.

Aslanlar, ekiplerce koruma altına alınırken, konuyla ilgili iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA-İHA

