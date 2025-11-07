Sapanca'daki Villada Sır Dolu Olay! Bilinçleri Kapalı Halde Bulunan İki Filistinli Hastanede Öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir villada, Filistin uyruklu iki kişi iddiaya göre arkadaşları tarafından bilinçleri kapalı halde bulundu. Hastanede hayatını kaybeden ve vücutlarında herhangi kesici ve delici yara izi bulunmayan kişilerin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

Şüpheli ölümler Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi'ndeki İpekyolu Caddesi'nde site içerisinde bulunan villanın üst katında meydana geldi.

Filistin uyruklu Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) isimli iki erkek, iddiaya göre iki arkadaşı tarafından bilinçleri kapalı halde bulundu.

VÜCUTLARINDA HİÇBİR İZ YOK

Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, hayatını kaybetti.

Vücutlarında herhangi kesici ve delici yara izi bulunmayan kişilerin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. Cenazeler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Şüpheli ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA

