Hastane Pilden Tasarrufa Gitti, Vatandaş Markete Gönderildi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan bir uygulamayı gündeme taşıyarak, sağlık sistemine sert eleştirilerde bulundu. Tanal, kalp ritim holter cihazı için verilen randevuların bir ay sonrasına ertelendiğini ve hastalardan cihazda kullanılmak üzere "Duracell marka AAA pil" istenmesini “sosyal devletin çöküşü” olarak değerlendirdi.

Tanal, anayasanın 56. maddesini hatırlatarak, vatandaşın sağlığının devletin teminatı altında olduğunu vurguladı. Ancak hastanelerde yaşanan gerçekliğin bu güvenceden çok uzak olduğunu belirten Tanal, "Kalp hastası için bir ay sonraya randevu veriliyor. Üstelik cihazın pilini de hasta getirmek zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez" dedi.

'BU MU SİZİN SAĞLIK REFORMUNUZ?'

Tanal açıklamasında, sistemin geldiği noktayı eleştirerek, "Vergilerle dönen sağlık sisteminin bir cihaza takılacak pili bile karşılayamayacak hâle gelmesi, çöküşün resmidir. Bu mu şahsım devleti? Bu mu şehir hastaneleriyle övündüğünüz sağlık reformu?" ifadelerini kullandı.

'ANAYASAYA AYKIRI'

Söz konusu uygulamayı üç başlıkta ele alan Tanal, "Bu uygulama anayasaya aykırıdır, sağlık hakkının gaspıdır, sosyal devlet ilkesinin inkarıdır" diyerek Sağlık Bakanlığı ve Harran Tıp Fakültesi yönetimini sorular yöneltti:

- Bir pil için vatandaşı markete gönderecek kadar mı düştük?

- Durumu ağır olan hastaya neden bir ay sonrasına randevu veriliyor?

- Bu mu sizin şehir hastaneleriyle övündüğünüz sağlık sistemi?

Tanal açıklamasını, "Halkımız sistem sistem sürünürken siz makam araçlarına milyonlar harcamaya devam edin! Sağlık ticaret değildir, sağlık beklemeye gelmez" sözleriyle tamamladı.