“Hastalar, depremde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaderine terk edildi” iddiası: Yeni doğan ünitesinde çocuklar soğuktan ölmüştü!

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, depremde hasar gören Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastaların bir gün boyunca kaderine bırakıldığını yazdı.

Saymaz, Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekiplerine katılarak depremin birinci günü Hatay’a giden İstanbul’da bir kamu hastanesinde sağlık teknisyeni olan M.Ş.’nin, “Acilin kapısından girdik, içerisi hasta dolu. Bırakıp gitmişler. Soğuktan ölenler… Yaralılar var. Ayakları kırık-kesik… Sordum. ‘Bırakıp gittiler’ dediler. Yeni doğan ünitesinde kuvözde çocuklar vardı, hepsi soğuktan ölmüştü. Yoğun bakımdaki entübe hastalar ölmüştü. Jeneratörü çalışmadığı için, oksijende elektrik desteği olmadığı için hastalar ex olmuştu. O gece 70 tane yaşayan hasta çıkardık" sözlerini aktardı.

Saymaz’a konuşan M.Ş., saat 19.00 gibi hastane avlusunda çadır kurduklarını ve saat 24.00’te tıbbi malzemelerinin bittiğini anlattı. M.Ş., “UMKE koordinatörüne, ‘Malzememiz bitti. 112 yağmur gibi hasta getiriyor, biz sabahı çıkaramayacağız, ne yapalım?’ dedim. ‘İdareli kullanın’ dedi. Olmayan malzemenin neyini idareli kullanacağız? ‘Yanıma bir gönüllü ver, hastaneye gireyim’ dedim. ‘Elemanımı riske atamam’ dedi” ifadesini kullandı.

M.Ş., cesaret gösteren iki sağlık görevlisiyle acil servise girdiğinde gördüklerini şöyle anlattı:

“Acilin kapısından girdik, içerisi hasta dolu. Bırakıp gitmişler. Soğuktan ölenler… Yaralılar var. Ayakları kırık-kesik… Sordum. ‘Bırakıp gittiler’ dediler. Soğuktan ölenleri çıkardık. Yaşayanları sedyelere ikişer ikişer atıp o fırtınada götürdük. Adamlar hipotermiye (vücut ısısının düşmesi) girmişti.

İçeriye girdikçe olayın korkunçluğu daha da büyüyordu. Yeni doğan ünitesinde kuvözde çocuklar vardı, hepsi soğuktan ölmüştü. Yoğun bakımdaki entübe hastalar ölmüştü. Jeneratörü çalışmadığı için, oksijende elektrik desteği olmadığı için hastalar ex olmuştu. (Ölmüştü). Üç arkadaş beşinci kata kadar malzeme toplayıp sahra çadırına yetiştiriyorduk. Hastaları sırtlayıp acil servisin kapısına getirip sedyelerle götürüyorduk. O gece 70 tane yaşayan hasta çıkardık. Her biriminde ex vardı.”

İkinci ve üçüncü günlerde de hastaneden hasta çıkarmaya devam ettiklerini iddia eden M.Ş., “Dehşete düşüyorduk. Kelimelerle anlatamıyorsunuz” dedi.

Saymaz, "M.Ş., hastanede çekilen bir görüntü kaydını kanıt gösteriyor. Görüntüde, yoğun bakımda tedavi gören ve cihaza bağlı bir çocuğun ölmüş şekilde yattığı görülüyor. Çocuğun jeneratörler çalışmadığı elektrik kesildiği için hayatını kaybettiği anlaşılıyor" diye yazdı.