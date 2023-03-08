Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' açıklaması: Bakan yardımcıları Moskova'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Çavuşoğlu, basın toplantısında Türkiye-Rusya ve Suriye arasında yapılması beklenen üçlü zirvenin İran'ın da katılmasıyla dörtlü gerçekleşmesinin planladığını belirtti.

Çavuşoğlu, Suriye, Rusya ve İran dışişleri bakan yardımcılarının önümüzdeki hafta Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Bunu 4’lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Rusya'dan olası Dışişleri Bakanları toplantısı için teknik bir toplantı yapılması teklifi geldi. Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak. Gelecek hafta Moskova’da teknik toplantı için Rusya'dan davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız. İran da katılacak."