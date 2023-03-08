Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ pankartı açılmıştı: Bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bursaspor’un, 5 Mart’ta Amedspor’la kendi sahasında oynadığı maç öncesinde iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Karşılaşmanın başlamasının ardından, sahaya kurusıkı mermi ile kesici ve delici aletler, tüfek fişeği, maytap gibi cisimler atıldı. Bursaspor taraftarları, tribünde, 1990’lı yıllarda JİTEM ve faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım posteri açmıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 5 Mart tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda görevli kolluk ve güvenlik görevlileri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede bakanların, vali ve emniyet müdürünün “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “suçu ve suçluyu övme ”, “görevi kötüye kullanma”, “tehdit”, “kasten yaralama” suçlarını işledikleri belirtildi. Dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“ÜLKEMİZİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRMENİN BİR PLANIDIR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK üyesi Av. Pınar Akbina açıklama yaptı. Akbina, şu ifadelere yer verdi:

“5 Mart 2023 günü Bursa’da oynanan, Amedspor-Bursaspor maçı öncesinde ve maç sırasında çok ciddi bir provokasyon yaşanmış ve sahaya atılan kurşun gibi, bıçak gibi kesici ve delici aletler nedeniyle Amedsporlu oyuncular ne yazık ki yaralanmıştır. Maç sırasında, ülkemizin en karanlık dönemlerinden biri olan, 1990’lı yıllarda faili meçhul cinayetlerin, insan kaçırmaların, insan kaybedilmelerinin sembolü olan, JİTEM ve MİT üyesi olduğu Susurluk kazasından sora ortaya çıkan, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın ve insan kaçırma aracı olarak kullanılan Beyaz Torosların pankartları açılmıştır. Çok açıktır ki bu pankartlar önceden planlanarak açılmıştır. Bu olay, 2015 seçimlerinde 7 Haziran ve 1 Kasım arasında yaşanan olaylar gibi aslında halkları birbirine düşürmek, Kürt-Türk, Alevi-Sunni ayrımı yaratarak ülkemizi kan gölüne çevirmenin bir planıdır.

“HALKLAR BİN YILDIR KARDEŞTİR”

Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu olayların olacağını, göz göre göre geldiğini bilen ama görevini yerine getirmeyerek önlem almayan, başta İçişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Bursa Valisi, Bursa Emniyet Müdürü, maç sırasında görevli olan kolluk ve güvenlik güçleri ile bu pankartları açan taraftar görünümlü provokatörler hakkında bugün suç duyurusunda bulunduk. HKP olarak şunu biliyoruz, Türk ve Kürt halkları bin yıldır kardeştir. Ve AB-ABD emperyalistlerinin ülkemizi yeni sevr bataklığına çekmek için halkları birbirine düşürme planının ve bu plana ortak olan yerli işbirlikçilerin planlarının eninde sonunda gömüleceğini ve halkların asla birbirine düşmeyeceğini söylemek istiyoruz.”