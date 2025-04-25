Hasar Tespit Çalışmalarında Son Durum Ne? Kentsel Dönüşüm Başkanı Canlı Yayında Açıkladı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük bir korkuya neden oldu. Marmara Bölgesi'nde artçı sarsıntılar devam ederken, milyonlarca İstanbullu hasar tespit çalışmalarının sonucunu merakla bekliyor. tv100'e konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İstanbul'daki hasar tespit çalışmaları ve kentsel dönüşüm aşamalarını anlattı.

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23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük bir endişeye ve korkuya yol açtı. Artçı sarsıntılar devam ederken, milyonlarca İstanbullu hasar tespiti konusunda büyük bir merak içinde.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İstanbul’daki hasar tespit çalışmaları ve kentsel dönüşüm süreciyle ilgili tv100 muhabiri Selin Serra’ya açıklamalarda bulundu.

'TARANAN BİNALARDA OLUMSUZLUK YOK'

Alp, “Deprem sonrası 1730 ihbar aldık. Bu binaların tarama işlemleri birkaç gün içinde tamamlanacak. Şu ana kadar taranan binalarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadı” dedi.

Büyük Depreme Ne Kadar Yakınız? İstanbul Hazır mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tv100'de YanıtlayacakBüyük Depreme Ne Kadar Yakınız? İstanbul Hazır mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tv100'de YanıtlayacakSiyaset

Kaynak: tv100

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