Hasar Tespit Çalışmalarında Son Durum Ne? Kentsel Dönüşüm Başkanı Canlı Yayında Açıkladı

23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük bir endişeye ve korkuya yol açtı. Artçı sarsıntılar devam ederken, milyonlarca İstanbullu hasar tespiti konusunda büyük bir merak içinde.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İstanbul’daki hasar tespit çalışmaları ve kentsel dönüşüm süreciyle ilgili tv100 muhabiri Selin Serra’ya açıklamalarda bulundu.

'TARANAN BİNALARDA OLUMSUZLUK YOK'

Alp, “Deprem sonrası 1730 ihbar aldık. Bu binaların tarama işlemleri birkaç gün içinde tamamlanacak. Şu ana kadar taranan binalarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadı” dedi.

Kaynak: tv100