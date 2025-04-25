Büyük Depreme Ne Kadar Yakınız? İstanbul Hazır mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tv100'de Yanıtlayacak

İstanbul 23 Nisan saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde ve Silivri açıklarına 24 kilometre mesafede meydana geldiğini belirterek, "Deprem İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerinde de hissedildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, depremde can kaybı ve yaralı olmadığını; enkaz ihbarı gelmediğini aktarırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliyeyle ilgili tespitimiz var" bilgisini paylaştı.

MURAT KURUM TV100'DE MERAK EDİLENLERİ YANITLAYACAK

İstanbulluların gözü kulağı deprem nedeniyle yapılan açıklamalara kilitlenmişken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu akşam tüm merak edilen soruları tv100 ekranlarında yanıtlayacak. Bakan Kurum, bugün saat 20.30'da 'Özel Röportaj' programına konuk olacak ve tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve Kübra Par'ın sorularını yanıtlayacak.

MURAT KURUM 'MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ' DEMİŞTİ

Bakan Kurum, dün yaptığı açıklamada beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin muhalefet ve iktidarın milli şuurla ortak hareket etmesi gerektiğini, bunun 'bir milli güvenlik sorunu olduğunu' vurgulamış ve şöyle demişti:

"Devletimizin imkan ve kabiliyetiyle İstanbul'u depreme hazırlamak için deyim yerindeyse İstanbul'umuzu, ülkemizi kurtarmak için canla başta tüm birimleriyle, bakanlıklarıyla çalışmaktadır. Ben bu vesileyle buradan deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyorum: İstanbul için her saniye değerli çünkü vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir. Bir seferberlik şuuru nasıl 6 Şubat depremlerinde gösterdiysek yine göstermemiz gereken bir konudur. İstanbullu kardeşlerimiz, hepimizden siyaseti politikayı bir kenara bırakıp ve acilen bu işe odaklanmasını hepimizden beklemektedir. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde çok net söylüyorum siyasete ve polemiğe yer yoktur. Burada siyaset olmaz, burada polemik yapılmaz. Tam aksine güçlü, sağlıklı bir şekilde İstanbul'da yaşamaya hak eden milyonlara karşı hep birlikte el ele vermenin zamanıdır. Şunu asla unutmayalım. Allah korusun İstanbul'da bugünün ihmali, yarının felaketi olur. Daha geç kalırsak da kaybımız çok büyük olur."

Kaynak: Haber Merkezi