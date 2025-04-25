Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Kadir Özkaya ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Kadir Özkaya ile yüz yüze görüştü.
Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümü programına katılan Erdoğan, program öncesinde Kadir Özkaya'yı kabul etti.
Görüşmede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.
Kaynak: AA
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