AKP'nin 'Torba'sında Neler Var? Yeni Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na Sunuldu

TBMM’ye sunulan “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda birçok yasal düzenlemeyi yeniden şekillendiriyor. AKP Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan teklif, kamu yönetimi ve kamu personel sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor.

KAMUYA GİRİŞTE YAŞ SINIRI

Kanun teklifine göre, kamu kurumlarında yarışma sınavı ile alınacak personel için 35 yaş sınırı getiriliyor. Ayrıca, görevden ayrılan vergi denetçilerinin, üç yıl boyunca denetledikleri mükelleflerle ilişki kurmaları yasaklanıyor. Bu düzenleme, kamu görevlilerinin tarafsızlığı ve etik ilkelere bağlılığı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TRT VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER

Teklifte; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile ilgili de kapsamlı düzenlemeler yer alıyor. TRT’nin şirket kurma, ortaklık tesis etme ve personel istihdamına ilişkin hükümleri yeniden tanımlanırken, kurumun özel hukuk hükümlerine tabi personel yapısı netleştiriliyor. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin taşıması gereken nitelikler güncelleniyor.

SAVUNMA SANAYİİ VE KAMU İHALE KURULU İÇİN TARAFSIZLIK VURGUSU

Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde görevli personelin yetki alanları genişletilirken, Kamu İhale Kurulu üyeleri için siyasi parti bağlantısının yasaklanması öneriliyor. Bu değişiklik, kamu kurumlarının siyasi etkilerden arındırılmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

UZMAN İSTİHDAMINA YENİ ÇERÇEVE

Kamu kurumlarında sözleşmeli veya iş mevzuatına tabi uzman istihdamına yönelik usul ve esaslar da açık biçimde düzenleniyor. Yerli ve yabancı uzmanların geçici süreyle çalıştırılmasına olanak tanınırken, bu kişilerin kazanılmış hak elde etmeyecekleri belirtiliyor.

YASAMA SÜRECİ BAŞLADI

19 maddeden oluşan teklif, Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğini yerine getirmeyi ve hukuki boşlukları gidermeyi amaçlıyor. Teklifin yasalaşması durumunda, birçok kamu kurumu ve personel yapısında köklü değişikliklerin yaşanması bekleniyor.