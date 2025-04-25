Antalya'da Renkli Başlangıç, 6. Kepez Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Kepez Kitap Fuarı kapılarını açtı. Vali Hulusi Şahin, '"Telefon, tablet ve bilgisayar gibi dijital araçlar sizi her an yarı yolda bırakabilir ancak bir kitap sizi asla yarı yolda bırakmaz' dedi.

Antalya'da Renkli Başlangıç, 6. Kepez Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Antalya'da, Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Kepez Kitap Fuarı kapılarını açtı.

Vali Hulusi Şahin, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, "Sayfalar değişir, değiştirir" mottosuyla düzenlenen fuarın açılışında, kitap okuyan birey sayısını artırmanın beka meselesi olduğunu belirtti.

'KİTAP SİZİ YOLDA BIRAKMAZ'

Dijital dünyanın, kitapların en büyük düşmanı olduğunu söyleyen Şahin, "Telefon, tablet ve bilgisayar gibi dijital araçlar sizi her an yarı yolda bırakabilir ancak bir kitap sizi asla yarı yolda bırakmaz. Çocuklarımıza kitap sevgisini aşılamak bir beka meselesidir. Onlara kitap okuma alışkanlığını mutlaka kazandırmalıyız. Çünkü kitap, öncelikle odaklanmayı öğretir. Kitap okuyan bir birey, seçmeyi, tercih etmeyi ve kendi yolunu çizmeyi öğrenir." dedi.

Kitapların yeni kapılar açtığını, okuyucusunu bambaşka yolculuklara çıkardığını dile getiren Vali Şahin, gençlere kitap sevgisini kazandırma açısından bu tür kitap fuarlarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Törene, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yazarlar, yayınevi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çocuklar için özel etkinlikler, atölyeler ve interaktif programların da düzenlendiği Kepez Kitap Fuarı, 4 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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