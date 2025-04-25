Depremin Ardından Beklenmedik Anons! O Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük paniğe yol açtı. İstanbullular depremin ardından sokaklara dökülürken, bir kişinin Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın ismini anons ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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İstanbul’da 23 Nisan saat 12. 49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Artçı sarsıntılar devam ederken, bazı vatandaşlar deprem korkusu nedeniyle iki gece boyunca evlerine girmeyip park ve bahçelere sığındı.

Depremin Ardından Beklenmedik Anons! O Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim : 1

DİKKAT ÇEKEN RAFA SİLVA ANONSU

Öte yandan, bugün sosyal medyada paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'daki depremin ardından bir mahallede çekilen görüntülerde bir kişinin elindeki mikrofonla Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'nın ismini anons etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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