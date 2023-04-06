Hasan Tahsin Gökcan AYM Başkanvekilliği'ne yeniden seçildi

Yapılan seçimlerin sonucunda Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne, Hasan Tahsin Gökcan yeniden seçildi.

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Hasan Tahsin Gökcan AYM Başkanvekilliği'ne yeniden seçildi

Mevcut başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başkanvekilliği için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucunda, Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne yeniden getirildi.

HASAN TAHSİN GÖKCAN KİMDİR?

Çorum’un İskilip ilçesinde 1965’te doğan Gökcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Fındıklı, Tuzluca, Bozüyük hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulunan Gökcan, 2011’de Yargıtay üyeliğine seçildi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM)
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