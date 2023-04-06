Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek

Türkiye Kızılay Derneği, bugün, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay’ın çağrısında şunlar kaydedildi:

“Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur.”

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Kızılay’ın kan bağışı çağrısına destek verdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, Kızılay’ın kan bağışı çağrısı alıntıladı ve “Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim” dedi.