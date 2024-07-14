Hapisten Çıkınca Soluğu Tatilde Aldı: Nihal Candan’dan Tesettür Paylaşımı ve Deniz Pozu

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla girdiği cezaevinden, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

Hapisten Çıkınca Soluğu Tatilde Aldı: Nihal Candan’dan Tesettür Paylaşımı ve Deniz Pozu

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce Anoreksiya tanısıyla tahliye edildi.

Nihal Candan, cezaevinden çıktığından beri sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Nihal Candan, son olarak günün ayetini paylaşıp kapanmak istediğini söylemişti.

"Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey derseniz diye çekiniyorum açıkcası..." diyerek dikkat çeken Candan bu sefer denizden fotoğraf paylaştı.

İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler:

Hapisten Çıkınca Soluğu Tatilde Aldı: Nihal Candan’dan Tesettür Paylaşımı ve Deniz Pozu - Resim : 1

Hapisten Çıkınca Soluğu Tatilde Aldı: Nihal Candan’dan Tesettür Paylaşımı ve Deniz Pozu - Resim : 2

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