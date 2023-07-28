Hapisteki Aktrol Fatih Tezcan, takipçilerinden maddi destek istedi

İktidara yakınlığıyla bilinen AK Trol Fatih Tezcan cezaevinden maddi destek talebinde bulundu.

Fatih Tezcan, “Sizi bir senedir hiç maddi zorluklarımızla meşgul etmedim ama şimdi mecburum. Zira hem çocuklarımın kira, vergi ve giderleri, hem avukatlık ücretleri, hem de ağır tazminatlar nedeniyle desteklerinizi rica etmek zorunda kalıyorum” dedi.

Tezcan şunları söyledi:

BİLGİLENDİRME VE DESTEK TALEBİ!

Değerli Kardeşlerim, Okurlarım, Yoldaşlarım, Takipçilerim! Allah’ın Selamı Üzerinize Olsun!

1 seneye yakın süredir Cezaevinde olduğumu biliyorsunuz. Bilmediğiniz 2 konu hakkında söz edip şimdilik birinden dolayı sizden destek rica ediyorum.

1-) Öğrendiğinizde isyan edeceğiniz Hukuksuzluklarla ve Yargı İnfazlarıyla boğuşuyoruz! Fetullah Gülen’e hakaretten 2015’te hükme bağlanan,2 sene 2 ay cezam Çift Mükerrir yani 4/4 yani verilen cezanın tamamını kapalı cezaevinde yatar şeklindeydi.Darbe olmasa bundan yatıracaklardı. Darbeden sonra karar bozuldu ama Paralel Devlet o hükmü şimdi başka dosyaların üzerinden yatırıyor. O dosyalarda gerekirse tek tek, isim isim açıklayacağım. Şimdilik çok dua edin. Zira eşim de benimle birlikte bu süreçte mücadelemizi verirken çok destek oldu, olmaya devam da ediyor. Sağlığımızı psikolojik olarak çok fazla etkiledi. Çocuklarımız 1 senedir babasızlar. Bildiğiniz bir aile faciasına doğru gidiyoruz. Çektiğimizi Allah biliyor, ama Seçim sürecinde paylaşmamızı uygun görmemiştik, sabrettik.

Diğer konu ise sizi 1 senedir hiç maddi zorluklarımızla meşgul etmedim ama şimdi mecburum. Zira hem FATİHLER’in kira, vergi ve giderleri, hem avukatlık ücretleri, hem de ağır tazminatlar nedeniyle desteklerinizi rica etmek zorunda kalıyorum.

Tek iyi haberim var, size söz verdiğim kitabı yazdım, üstüne 1 tane daha var,3. kitabında az işi kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Savcı ve Hakimlere hitaben “Su uyur Fetö uyumaz “dedi. Adalet Bakanımız “Geç gelen Adalet, kişilerin ruh sağlığını bozuyor” dedi. Devletim beni ve ailemi ,1 senedir süren bu Hukuksuz işkenceden kurtarıp Adaleti tesis ettiği anda kitaplarımı sizlerle paylaşacağım. Bir şeyi daha ekleyeceğim ben yine söyleceklerimi, şahitliklerimi söyledim, yazdım ama benden eski agresifliğimi beklemeyin…

Ben en çok şuna şahitlik ederim ki, insanın Allah’tan başka dostu, keza kendinden başka da büyük düşmanı yokmuş yok! Nasipse yakında buluşursak dertleşiriz, FATİHLER’de buluşuruz… Şimdilik acilen maddi desteğinizi, ben ve ailem için ise dualarınızı istirham ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Fahri Fatih Tezcan Maltepe Kapalı Cezaevi