6. kattan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde, bir apartmanın 6. katındaki daireden düştüğü ileri sürülen kadın yaşamını yitirdi.
Bağlar Mahallesi'nde, bir apartmanın 6. katındaki daireden, G.U'nun düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.U, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
G.U'nun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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