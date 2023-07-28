Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı: Büyük vefasızlık

Böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 93 yaşında vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin düzenlendiği salonun boş olması dikkat çekti.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı: Büyük vefasızlık

93 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yılmaz Gruda için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin yapıldığı salonun boş olması dikkat çekti. Düzenlenen törenin ardından Yılmaz Gruda'nın cenazesi, Şakirin Camii'ne götürüldü. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

USTA OYUNCUYA VEFASIZLIK

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir özel hastanede tedavi görüyordu. Gruda için, Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi. Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Zafer Algöz, Ahmet Kural, Selçuk Aydemir ve Tümay Özokur'un da aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla, sevenleri katıldı. Törenin düzenlendiği salonun boş olması dikkat çekti.

"BURADA HERKES OLMALIYDI"

Gruda'nın menajeri Tümay Özokur duayen sanatçıları temsil etmekten onur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onların burada bir nebze de olsa sesi olabilirsem ne mutlu bana. Birçok sebebimiz var yapacaklarımızı ertelemek için. Ben bu sektörde hak etmeyen insanlara hak etmedikleri değerin verilip, hak eden insanlar karşısında suskun kalınmasından nefret ediyorum. Burada herkes olmalıydı."

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