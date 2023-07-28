HSK'dan hakim ve savcı atamaları

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), yeni hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'dan hakim ve savcı atamaları

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı, 25 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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