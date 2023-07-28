Yasa, uyarı tanımıyor: Tercihler başladı, vakıf üniversitelerden eğitime fahiş zam geldi!

Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YKS tercih işlemleri, 8 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Tercih sürecinin başlamasının ardından bazı vakıf üniversiteleri, mevcut öğrencilerin önümüzdeki yıl öğrenim ücretlerine ortalama yüzde 90 zam yaparken, yeni üniversiteye başlayacak öğrenciler için ise yüzde 200'e varan oranlarda zam yaptı.

"KALDIRABİLECEĞİMİZ BİR ZAM DEĞİL"

Yapılan zamlara tepki gösteren Yeditepe Üniversitesi'nde lisans öğrenimini sürdüren öğrenci D.S., "Geçen yıl 40 bin TL ödediğim ücret bu yıl 91 bin TL'yi buldu. Bu yapılan zam bizim kaldırabileceğimiz bir zam değil" dedi.

"ÖĞRENCİLER SUSTURULMAK İSTENDİ"

"Yeditepe Üniversitesi öğrencileri olarak gelen zamlara tepki olarak Mühendislik Fakültesi önünde oturma eylemi gerçekleştirdiklerini" belirten D.S., "Tercih tanıtım günlerinde gelen yeni adaylara karşı kötü profil sergilememek adına öğrencilere burs vaadinde bulunuldu ve susturulmak istendi... Bu vaatler elbette gerçekleşmeyecek. Çünkü bu sorun binlerce öğrencinin sorunu ve bizler müşteri değiliz" diye konuştu.

"EĞİTİM HAKKINI YOK SAYAN BİR DURUMA TEKABÜL EDİYOR"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İstanbul Üniversiteler Şube Başkanı Beyzade Sayın ise, "Anayasamıza göre, vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişiliğidir ve kâr amacı güdemez. Dolayısıyla bu üniversitelerin eğitim-öğretim gideri altında aldıkları fahiş ücretler ve yeni dönemde yapılan artışlar aslında yoksul ailelerin eğitim hakkını yok sayan bir duruma tekabül ediyor" dedi.

"ÖDENEBİLECEK BİR RAKAM DEĞİLDİR"

Sayın, "Mevcut durumda 520 bin TL'ye kadar telaffuz edilen bu rakam öğrenciler veya öğrenci velileri tarafından ödenebilecek bir rakam değildir. Bu durumda öğrencilerimiz ya kayıt olup kayıt donduracaklar ya da eğitim-öğretimden mahrum kalacaklar" diye konuştu.

"YASA TANIMAMAZLIK HAT SAFHAYA GELMİŞTİR"

"Bu durumu kabul etmek mümkün değil" diyen Sayın, "Vakıf üniversiteleri artık eğitim-öğretim yuvası olmaktan çok ticaret haneye dönüşmüştür. Dolayısıyla Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) açıklamasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranı üzerinde zam yapılması bize yasa tanımazlıkta hat safhaya gelindiğini gösteriyor" diye konuştu.

YÖK'ÜN UYARISI UNUTULDU

Öte yandan öğrenim ücretlerinin açıklanmasıyla YÖK'ün, vakıf üniversitelerine yaptığı 'eğitim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam olmaması' uyarısı ise unutuldu.

"106 BİN GENÇ KAYIT YAPTIRMADI"

Ayrıca, CHP’li Gürsel Tekin'in açıkladığı verilere göre; geçen yıl üniversiteyi kazanan 106 bin genç üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramadı. Tekin, "Geçen yıl Üniversiteyi kazandığı halde devlet üniversitesine 86 bin 975 öğrenci kayıt yaptırmamış. Vakıf üniversitelerinde 18 bin 977 kişi yani toplam 105 bin 772 öğrenci okula kaydını yapmamış. 50 bin öğrenci tıp kazandığı halde okula gidememiş. 50 bin diş hekimi okul kazanmış okula gidemiyor. 80 bin eczacı okula gidemiyor. 150 bin hukuk fakültesi öğrencisi kazandığı halde kayıt yaptıramıyor. Daha önce kayıt yaptırabilecek yüz binlerce genç bugün yardıma muhtaç hale gelmiş durumda. Türkiye’nin bundan daha önemli bir gündemi yoktur ve olmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Editör notu: Öğrencinin isteği üzerine ismi değiştirilmiştir.