Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, önceki akşam Karabağlar Mahallesi 5756/1 Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden M.B. ile komşusu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Dairenin sahibi olan S.K. de kiracısının yanına gelerek tartışmaya katıldı.

Olayın kavgaya dönüştüğünü gören Şerafeddin Yüce, araya girip tarafları ayırmak istedi.

Bu sırada Yüce, S.K'nin ağabeyi olan İ.K. tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yüce, kaldırıldığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, S.K. ve İ.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen abi ve kardeş çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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