Ortalık bir anda karıştı: Haber Global ekibine Rodos adasında bıçaklı saldırı!

Yunanistan'ın Rodos adasında orman yangınlarını takip eden Haber Global ekibi bıçaklı saldırının hedefi oldu. Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık ve kameraman Kaan Ülker neyse ki saldırıyı yara almadan atlattı.

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Ortalık bir anda karıştı: Haber Global ekibine Rodos adasında bıçaklı saldırı!

Barbarlar Yunanistan'da ortaya çıktı. Rodos adasındaki Haber Global ekibi bıçaklı saldırıya uğradı.

Türkiye, Rodos'taki yangın felaketinin ardından Yunanistan'a yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri olmuştu.

2 yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteriyle alevlere gece gündüz demeden müdahale edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin yardımına özel olarak paylaştığı mesajla teşekkür etmişti.

Haber Global de Yunanistan'da yaşananları anbean aktarmak için yangın bölgesine gitti.

Haber Global Muhabiri Mehmet Altunışık ve Kameraman Kaan Ülker, Rodos'taki gelişmeleri takip ediyordu. Ancak Altunışık ve Ülker, yangının doğal yaşama verdiği hasarı görüntülerken Yunan barbarların hedefi oldu.

Ortalık bir anda karıştı: Haber Global ekibine Rodos adasında bıçaklı saldırı! - Resim : 1

Otomobilleriyle gazetecilere yaklaşan kişiler önce çekim yapılmasını engellemeye çalıştı.

Haber Global ekibine küfürler yağdıran Yunan saldırgan, araçlarının arkasından bir bıçak çıkarıp Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık ve Kameraman Kaan Ülker'in üzerine yürüdü. Ortalık bir anda karıştı.

Altunışık ve Ülker şans eseri saldırıyı yara almadan atlattı. Ancak ekibin aracı ve kamerasında büyük hasar meydana geldi.

Yunan polisi ise olan biteni izlemekle yetindi. Türk ekibe saldıranlarla ilgili hiçbir işlem yapılmadı.

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