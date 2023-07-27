Yunanistan'da askeri üsse ulaşan yangın nedeniyle patlama meydana geldi

Yunanistan'da devam eden orman yangını Volos şehrinde bulunan askeri üsse yaklaşarak büyük patlamalara neden oldu.

Son Güncelleme:
Yunanistan'da askeri üsse ulaşan yangın nedeniyle patlama meydana geldi

Yunanistan'ın Volos şehrinde büyüyen orman yangını, Nea Anchialos'ta bulunan Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 filosunun bulunduğu üsse yaklaşarak büyük patlamalara yol açtı.

TAHLİYE BAŞLADI

Gazete Duvar'ın haberine göre; Kathimerini gazetesi, hava üssündeki bir mühimmat deposunda art arda patlamaların yaşandığını duyurdu. Gazetenin haberine göre, söz konusu depoda F-16'ların silahları ve ağır mühimmatı bulunuyor. Yetkililer üssü tahliye etmeye başladı.

Kathimerini ayrıca sahada 1000 ve 2 bin kiloluk bombaların, HAARM füzeleri gibi özel silahların bulunduğu bilgisini aktardı.

HALK BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Patlamalardan dolayı hiçbir yangın söndürme gücü karadan ya da havadan müdahalede bulunamadı. Güçlü patlamalar, bölgede birçok evin ve dükkanın camlarının kırılmasına ve birçok bölge sakininin evlerini terk etmesine neden oldu.

Etiketler
Yunanistan
Son Güncelleme:
Türkiye’deki yabancılar (6) Göçmenler kaçak yollarla Türkiye’ye nasıl geliyor? Göçmenler kaçak yollarla Türkiye’ye nasıl geliyor?
En gergin 4 burç! Sinirlenmekte üstlerine yok... Patlamaya hazır dolaşıyorlar En gergin 4 burç! Sinirlenmekte üstlerine yok... Patlamaya hazır dolaşıyorlar
Rusya’da helikopter düştü: 6 kişi öldü Rusya’da helikopter düştü: 6 kişi öldü
Muz kararıyorsa artık kararmayacak. Muzun kararmasını önleyecek teknik... Muz kararıyorsa artık kararmayacak. Muzun kararmasını önleyecek teknik...
ÇOK OKUNANLAR
Ne olursa olsun para içinde yüzecekler: Eylül ayında şansı dönecek 5 burç açıklandı Eylül ayında para içinde yüzecek 5 burç açıklandı
SGK Uzmanı Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: Emekliye zamda gözler Ekim'e çevrildi SGK Uzmanı Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: Emekliye zamda gözler Ekim'e çevrildi
Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor
Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız! İşte hesaplama tablosu Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız!
Onlarla sakın tartışmayın, başınıza iş alırsınız: En öfkeli 5 burç açıklandı En öfkeli 5 burç açıklandı