Rusya’da helikopter düştü: 6 kişi öldü

Rusya’nın Altay bölgesinde Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Rusya’da helikopter düştü: 6 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Altay’da Mi-8 tipi helikopterin iniş esnasında elektrik kablolarına takılarak alev aldığı belirtildi.

Açıklamada, düşen helikopterdeki 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, helikopterdekilerin bölgeyi ziyaret eden turistler olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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