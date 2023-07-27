Rusya’da helikopter düştü: 6 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Altay’da Mi-8 tipi helikopterin iniş esnasında elektrik kablolarına takılarak alev aldığı belirtildi.

Açıklamada, düşen helikopterdeki 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, helikopterdekilerin bölgeyi ziyaret eden turistler olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA