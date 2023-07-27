ABD'den Ukrayna'ya: Yeterince hızlı değilsiniz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısının durma noktasında olmadığını ancak yeteri kadar hızlı ilerlemediğini söyledi.

Son Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya: Yeterince hızlı değilsiniz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısının yavaş ilerlediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Kirby, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sürecin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini söyledi. İstedikleri gibi ilerleyemiyorlar" yanıtını verdi.

ABD'nin bu konuda pozisyon almayacağını belirten Kirby, "Ancak Ukrayna ilerleme kaydediyor. Bu bir duraklama değil" yorumunu yaptı.

DESTEĞİ YİNELEDİ

Kirby, Ukrayna'ya bugüne kadar talep edilen yardımları yaptıklarını ifade ederek Washington'ın Ukrayna'nın karşı saldırı için tüm ihtiyaçlarını sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'dan topraklarının yarısını geri aldığını belirtmiş, karşı saldırının ise henüz yeni başladığını ve birkaç ayda şekilleneceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Rusya - Ukrayna savaşı Beyaz Saray
Son Güncelleme:
Hastanede yumruklar havada uçuştu Hastanede yumruklar havada uçuştu
Elon Musk, oğlu X Æ A-12'nin adını değiştirdi Elon Musk, oğlu X Æ A-12'nin adını değiştirdi
Ağustos ayı onlara şans getirecek. Paraya boğulacak 4 burç belli oldu... Ağustos ayı onlara şans getirecek. Paraya boğulacak 4 burç belli oldu...
Çiçek bu teknikle coşuyor. Ölen çiçek canlanıyor! Ve bol bol çiçek açıyor. Dibine dökün... Çiçek bu teknikle coşuyor. Ölen çiçek canlanıyor! Ve bol bol çiçek açıyor. Dibine dökün...
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: Emekliye zamda gözler Ekim'e çevrildi SGK Uzmanı Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: Emekliye zamda gözler Ekim'e çevrildi
Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor
Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız! İşte hesaplama tablosu Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız!
Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti! Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!
UFO'larla ilgili inanılmaz iddialar: Dünya ABD Kongresi'ndeki bu sözleri konuşuyor Dünya ABD Kongresi'ndeki bu sözleri konuşuyor