Hastanede yumruklar havada uçuştu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde hastaneye giden mevsimlik işçilerden oluşan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırırken, darp sonucu yaralanan kişiler başka bir hastaneye sevk edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA