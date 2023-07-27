Kargo gemisindeki yangın: 2 gündür söndürülemedi

Kuzey Denizi’nde Hollanda’ya bağlı Ameland Adası açıklarında Panama bandralı Fremantle Highway adlı kargo gemisinde Salı günü gece saatlerinde çıkan yangın sürüyor. Toplam 2 bin 857 aracın bulunduğu gemideki yangını söndürme çalışmaları 2 gündür devam ediyor.

Sahil güvenlik sözcüsü Edwin Grammeman yaptığı açıklamada, yangının tamamen sönmesinin günlerce veya haftalarca sürebileceğini ifade etti. İtfaiyecilerin şuanda gemiye girmesinin çok tehlikeli olacağını kaydeden Grammeman, “Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi.

“KONTROL ALTINA ALABİLMEK KOLAY DEĞİL”

Sözcü Lea Versteeg de yaptığı açıklamada, şuanda durumu takip etmek için olay yerinde çok sayıda gemi olduğunu belirterek, "Ancak her şey hava durumuna ve gemideki hasara bağlı. Böyle bir yangını kontrol altına alabilmek kolay değil” şeklinde konuştu.

Almanya’dan Mısır’a araç taşıyan Fremantle Highway kargo gemisinde elektrikli bir otomobilin alev alması sonucu yangın çıkmıştı. Mürettebatın bir kısmı geminin güvertesinden denize atlayarak alevlerden kaçmayı başarmıştı. Gemideki 23 kişi bot ve helikopterlerle kurtarılmış, ancak mürettebattaki Hindistan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmişti. Vücutlarında kırık ve yanıklar oluşan gemi personeli ise hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA