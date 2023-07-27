Elon Musk, oğlu X Æ A-12'nin adını değiştirdi

Grimes, Kaliforniya yasalarına uymak için Elon Musk'la beraber bebeklerinin adını değiştirmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

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Elon Musk, oğlu X Æ A-12'nin adını değiştirdi

Gerçek ismi Claire Elise Boucher olan Kanadalı şarkıcı Grimes, Elon Musk'la ilk çocuğunu 4 Mayıs 2020'de kucağına almıştı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, doğum sonrasında Twitter'da yaptığı paylaşımla haberi duyurmuş ve aynı zamanda oğlunun adının "X Æ A-12 Musk" olduğunu açıklamıştı.

Ancak çiftin bebeklerinin adının Kaliforniya'nın yasalarına uygun olmayabileceği iddia edilmişti.

Çiftin isim değişikliğini duyurmasından bir aydan kısa bir süre sonra, bebeğin adı doğum belgesinde resmen onaylandı.

Bebeğin belgedeki ilk adının "X", ikinci adının "AE A-XII" ve soyadının da "Musk" olduğu belirtildi.

Grimes, oğullarının benzersiz isminin arkasındaki anlamı Twitter'da açıkladı.

"X" matematikte bilinmeyen bir değişkeni temsil ederken, "Æ" AI yani yapay zekanın Elfçe yazılışı ve çeşitli dillerde "aşk"ı simgeliyor.

"A-12" ise her ikisinin de savaşta şiddet içermeyen doğası nedeniyle hayranlık duydukları SR-71 uçağının öncüsüne atıfta bulunuyor.

A-12'deki A harfiyse, Grimes'ın en sevdiği şarkı olduğunu söylediği Archangel'ın kısaltması olarak geçiyor.

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