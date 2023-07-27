Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber: Kadrodan çıkarıldı

Hastalığı ile hayranlarını endişelendiren oyuncu Ufuk Özkan son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi.

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Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber: Kadrodan çıkarıldı

Geniş Aile işe tanınan Ufuk Özkan'ın siroz hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yaparak hastalığını doğrulayan Ufuk Özkan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine ve sağlık durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etmişti.

"Şu an 2’nci evre sirozum" açıklamasında bulunan Ufuk Özkan'ın organ nakli sırasında olduğu da söylenirken hastalığı ile ilgili güzel bir gelişme yaşanmıştı.

UFUK ÖZKAN'IN SAĞLIK DURUMU

Ufuk Özkan'ın Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenilmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre; son olarak ünlü isim, Öğretmen adlı komedi filminde yer alacaktı. Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı.

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