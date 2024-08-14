Hapis Cezasıyla Aranıyordu... Kamyon Kasasında Kolilerin Arasından Çıktı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler il merkezinde yürütülen çalışmada hakkında alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanmak suçundan kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis cezası ile yakalanma emri bulunan H.D. isimli şüphelinin kamyonda olabileceği istihbaratını aldı. Bahse konu araç polis ekiplerince durdurulurken, şahsın yolcu koltuğunda olmadığı görüldü.

KOLİLERİN ARASINDA YAKALANDI

Kamyonun kasasında yapılan aramada polis ekipleri şüphelinin kolilerin altında gizlendiğini fark etti. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA