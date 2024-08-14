Hapis Cezasıyla Aranıyordu... Kamyon Kasasında Kolilerin Arasından Çıktı

Karabük'te hakkında hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Şüpheli kamyonun kasasında kolilerin arasında gizlenirken yakalandı.

Hapis Cezasıyla Aranıyordu... Kamyon Kasasında Kolilerin Arasından Çıktı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler il merkezinde yürütülen çalışmada hakkında alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanmak suçundan kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis cezası ile yakalanma emri bulunan H.D. isimli şüphelinin kamyonda olabileceği istihbaratını aldı. Bahse konu araç polis ekiplerince durdurulurken, şahsın yolcu koltuğunda olmadığı görüldü.

KOLİLERİN ARASINDA YAKALANDI

Kamyonun kasasında yapılan aramada polis ekipleri şüphelinin kolilerin altında gizlendiğini fark etti. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke EttiDilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke EttiGözden Kaçmasın

Üsküdar’da Yasaklı Bölgede Kaçak Midye Avcılığına Operasyon!Üsküdar’da Yasaklı Bölgede Kaçak Midye Avcılığına Operasyon!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Karabük
Hollanda'da Önüne Gelen Alıyordu! Artık Türkiye'de de Satılacak Hollanda'da Önüne Gelen Alıyordu! Artık Türkiye'de de Satılacak
Adana'da Gördü, Gözlerine İnanamadı Adana'da Gördü, Gözlerine İnanamadı
Balıkesir’de Örnek Esnaf Balıkesir’de Örnek Esnaf
Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak
Erdoğan Rozetlerini Taktı: İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış