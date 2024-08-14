Balıkesir’de Örnek Esnaf

Balıkesir’de bir firma, şehit ve gazi ailelerinin dekorasyon işlerinden her hangi ücret talep etmezken, asker ve polislerden ise yarı ücret alıyor.

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Balıkesir’de Örnek Esnaf

Elif Yapı dekorasyon isimli firma sahibi Gürsel Karagöz, “Vatanımız için asker ve polislerimiz gözünü kırpmadan şehit oluyor, yaralı kalıyor. Bizlerde nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Şehit ailelerinden para almamaya karar verdik. Yine asker ve polislerimizden de yaptığımız işlerden yarı ücretini almaya başladık” dedi.

Karagöz, “Şehitlerimizin aileleri Türkiye Cumhuriyet’i Devleti ve milletine emanettir. Bizler o ailelerin emrinde ve hizmetindeyiz. Aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Görev başında olan tüm kolluk kuvvetlerimizin Allah yardımcısı olsun. Şehit ailelerimiz 0 541 556 28 23 telefon numaramızdan ulaşabilirler”

Kaynak: İHA

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