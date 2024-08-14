Adana'da Gördü, Gözlerine İnanamadı

Adana'da, çok nadir görülen zehirli dikenli çizgili kedi balığına rastlanıldı. Bu türün 2022 yılında Mersin'de yapılan bir keşif dalışında ilk kez Akdeniz'de ortaya çıktığı kaydedildi.

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Adana'da Gördü, Gözlerine İnanamadı

Adana'nın Karataş ilçesinde zehirli dikenli çizgili kedi balığı görüldü.

Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren vatandaşlar kıyıya yakın yerlerde cinsini bilmedikleri bir balıkla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler denizde canlısı, sahillerde de ölüsü bulunan balığın zehirli dikenli çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) olduğunu tespit etti.

Dikenli çizgili kedi balığının 2022 yılında Mersin'de yapılan bir keşif dalışında ilk kez Akdeniz'de ortaya çıktığı ve kıyılara kadar yerleştiği öğrenildi.

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