Otomobil Şarampole Uçtu; İnceleme Başlatıldı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada çarpışmanın etkisiyle bir otomobil şarampole uçtu. 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Otomobil Şarampole Uçtu; İnceleme Başlatıldı

Antalya’nın Serik ilçesi Eminceler Mahallesi, Belek turizm merkezi yolunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Erbay'ın (25) kullandığı otomobil, kavşakta Orhan Dolay’ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, şarampole uçarak ters döndü.

Kaza sonrası ihbar üzerine; olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Batuhan Erbay ile yolcu olarak bulunan Yusuf Pakır (21) ve Nurdane Pakır (17) itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Araçta çıkan duman sonrası ekipler, oluşabilecek yangına karşı müdahale etti. Sürücülerin yara almadığı kazada, 2 yolcu yaralı olarak ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Antalya Trafik kazası
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