Hapis Cezası Bulunan 4 Kişi Jandarmadan Kaçamadı
Karaman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araması bulunan şahısların yakalanması amacıyla harekete geçti.
Öncesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H, 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. ile hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.N. yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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