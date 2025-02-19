Hapis Cezası Bulunan 4 Kişi Jandarmadan Kaçamadı

Karaman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Hapis Cezası Bulunan 4 Kişi Jandarmadan Kaçamadı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araması bulunan şahısların yakalanması amacıyla harekete geçti.

Hapis Cezası Bulunan 4 Kişi Jandarmadan Kaçamadı - Resim : 1

Öncesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H, 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. ile hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.N. yakalanarak gözaltına alındı.

Hapis Cezası Bulunan 4 Kişi Jandarmadan Kaçamadı - Resim : 2

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Operasyonunda 14 Kişiye TutuklamaHırsızlık Operasyonunda 14 Kişiye TutuklamaYurttan Haberler
İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 11 Tutuklamaİzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 11 TutuklamaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Karaman Jandarma Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Maltepe'de Kar Alarmı Verildi: Ekipler Sahaya indi Maltepe'de Kar Alarmı Verildi: Ekipler Sahaya indi
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti
Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı Emlak Konut'un Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu