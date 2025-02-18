İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 11 Tutuklama

İzmir'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için kurulan 'Narkoalan' ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik şubat ayı boyunca çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 11 Tutuklama

İzmir'de Konak İlçe Emniyet ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerinden oluşturulan 'Narkoalan' ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin peşine düştü.

Şubat ayı boyunca, Narkoalan ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, yüklü miktarda bonzai, esrar, kokain, metamfetamin, ekstazi ve sentetik hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 201 bin 930 TL nakit para ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 19 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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