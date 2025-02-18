Öğrenci Servisi Kaza Yaptı, Ölü ve Yaralılar Var

Denizli’nin Sarayköy ilçesinden Buldan istikametine giden öğrenci servisi yağmur yağışının etkisiyle meydana gelen trafik kazasında hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu aktarıldı.

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Öğrenci Servisi Kaza Yaptı, Ölü ve Yaralılar Var

Kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi.

Kazada hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Kazaya karışan servisin plakası 35 BYZ 354 olarak öğrenildi.

Öğrenci Servisi Kaza Yaptı, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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