Maltepe'de Kar Alarmı Verildi: Ekipler Sahaya indi

Maltepe Belediyesi, 19-23 Şubat tarihleri arasında beklenen yoğun kar yağışına karşı önlemlerini aldı. Karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı sahada hazır bulunacak.

Maltepe'de Kar Alarmı Verildi: Ekipler Sahaya indi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan İstanbul için gelen kar yağışı uyarılarıyla birlikte oluşturulan ekip, kar yağışında ilçedeki yolların açık olması için 24 saat sahada çalışacak. Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden 63 personel, 5 kar küreme aracı, 3 elle tuzlama aracı, 5 kepçe, 3 tane binek ve bir adet greyder aracıyla zorlu hava şartlarında sahada hizmet verecek.

Maltepe'de Kar Alarmı Verildi: Ekipler Sahaya indi - Resim : 1

Ekipler işlek cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapacak. Vatandaşlar karşılaşabilecekleri olumsuz durumlar için telefon üzerinden Maltepe Belediyesi Kriz Masası’na ulaşabilecek.

Kaynak: İHA

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