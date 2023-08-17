Hanifi Zengin, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) belirlenen müdür ve amir tayinlerinin ve İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin açıklanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar yapıldı.

Bu sabah İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre, Hanifi Zengin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Hanifi Zengin, 1 Haziran’daki atamalarda İstanbul Güvenlik Şube Müdürüyken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştu.