Haluk Levent'ten yeni 'AFAD' açıklaması

Depremler sırasındaki yardım ve bağış toplama çalışmaları nedeniyle iktidar tarafından hedef gösterilen Ahbap'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent, derneğinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'yla (AFAD) ilişkisi hakkında yeni bir açıklama yaptı.

“BİZLER ÖNCE ONDAN ONAY ALIR SONRA YAPARIZ”

11 ili yıkıma uğratan Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına geç kaldığı ve yetersiz olduğu için yurttaşlar tarafından eleştirilen AFAD için 'güzelleme yapmakla suçlandığını' belirten Levent, "Bizler önce ondan onay alır sonra yaparız" dedi.

“AHBAP İYİ BİR DAĞITIMCI İYİ BİR DEPOLAMASI ORGANİZE EKİPTİR”

"AFAD da bizim Ahbap da" cümlesi ile politik açıdan ayrışmama çağrısı yaptığını belirten Levent, "Yoksa AFAD bir devlet kurumu Ahbap ise bir dernek Ahbap AFAD’ın alternatifi hiç değildir olamaz da" ifadelerini kullandı. Levent, "Mesela bizim sadece 30 kişilik arama kurtarma ekibimiz var ve deprem başından beri çalışıyorlar. Ama AFAD’ın binlerce. Ahbap iyi bir dağıtımcı iyi bir depolaması organize ekiptir. Fakat bir devlet kurumunun karşıtı değildir" mesajını yazdı.

Levent'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

1) Ben ne zaman AFAD adını geçirsem “vay AFAD güzellemesi” yapıyor diyenler! Konuyu açalım mı? Örneğin, araba aldınız ehliyet yok. Ehliyeti devletin kurumundan almamışsanız arabayı nasıl kullanacaksınız? Yangın sonrası fidan dikeceksin. Orman müdürlüğünün izni olmadan imkansız!

2) Kısaca hiçbir şeyi kendi başımıza yapamayız. Depremde yangında, selde yani bir afet durumunda devletin arama kurtarması AFAD’tır. Önce bölgeye yerleşir planlamalarını yapar. Yani AFAD devletin bir organıdır. Bizler önce ondan onay alır sonra yaparız. Mesela Çadır kent mevzusu

3) Yani biz ya da başka bir STK çadırkent kurarken kafamıza göre plan yapamıyoruz. Planlanmış alan gösteriliyor bizlere. Ve lojistik destek veriliyor.

Elektrik, jeneratör, tuvalet vs. Ondan sonra Çadır satın alıp geliyoruz. Oraya kuruluyoruz. Çünkü gelişi güzel yapamayız!

4) Bakın saatlerdir arama kurtarma yapan arkadaşlarla ateş başında oturuyoruz. Yanımda Mustafa var. Sinoplu. Göçük altında kalan bir çocuğu anlatırken ağlıyor ve hepimiz ağlıyoruz. O kadar acı olaylar var ki ve yaşandı ki hepimiz gerçekten kötüyüz. İşte Afad emekçisi Mustafa ve

5) Mustafa’nın arkadaşları hepsi bu duyguda. Yıllardır Afad ile protokolümüz var. Ahbap sahadaki 1800 stk dan bir tanesi. Mütevazı olmicam çok şey yaptık yıllardır. “Afad da bizim Ahbap da” cümlesi politik ayrışmayalım mesajdır. Yoksa Afad bir devlet kurumu Ahbap ise bir dernek+

6) Ahbap Afad’ın alternatifi hiç değildir olamaz da. Mesela bizim sadece 30 kişilik arama kurtarma ekinimiz var ve deprem başından beri çalışıyorlar. Ama Afad’ın binlerce. Ahbap iyi bir dağıtımcı iyi bir depolaması organize ekiptir. Fakat bir devlet kurumunun karşıtı değildir!"