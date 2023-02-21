Doğu Anadolu'da 941 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Ardahan ile Ağrı'da kar dolayısıyla 941 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu Anadolu'da 941 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da merkez ve kırsal kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 665 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da gece etkili olan ve yer yer tipiye dönüşen kar nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl ve İlçe Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ağrı'da da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 244 köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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