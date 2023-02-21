Macar arama kurtarma ekibinin başkanı, Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: 16 saat boyunca...

Macaristan İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan HUNOR'un Başkanı Peter Jackovics, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Jackovics, ilk etapta 55 kişi ve 2 köpekten oluşan HUNOR'un Macaristan hükümetince Türkiye'deki deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için gönderildiğini belirterek Macaristan'a ait askeri uçakla 7 Şubat'ta Adana'ya vardıklarını oradan da Hatay'a geçtiklerini söyledi.

AFAD tarafından kendilerine çalışma bölgesi olarak Rönesans Rezidans Sitesi'nin belirlendiğini ifade eden Jackovics, kendilerine bölgede çok sayıda kişinin kayıp olduğu bilgisi verildiğini ve 6 gün boyunca burada görev yaptıklarını dile getirdi.

Jackovics, Macaristan hükümetinin hemen yardım etmek istediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Burada zaman çok önemliydi. Budapeşte'de ve Macaristan'da 6 saatte toplanma emri verdik ve hemen harekete geçtik. Ekipte 44 itfaiyeci, 6 sağlıkçı, Macar Savunma Kuvvetlerinde görevli 5 askeri doktor yer aldı. Terörle Mücadele Merkezinde (TEK) görevli 16 kişi ekibe daha sonra dahil oldu. Ekip böylece toplamda 71 kişi ve 2 köpekten oluştu. Ekibin geniş olması dolayısıyla aynı anda birçok alanda görev yapabildik."

"ACELE HAREKET ETMEMİZ ÖNEMLİYDİ"

Deprem olduktan 21 saat sonra enkazdan 3 yaralı çıkardıklarını vurgulayan Jackovics, "6 günlük çalışma boyunca 3'ü çocuk 17 kişiyi kurtardık, enkazdan 29 ölü çıkararak yerel birimlere teslim ettik. Acele hareket etmemiz önemliydi çünkü hayatta kalmak için ilk 100 saat çok önemliydi. Hava çok soğuk olduğu için bu saatten sonra hayatta kalmak zorlaşıyordu" diye konuştu.

Jackovics, çalışma arkadaşlarının sadece enkazın üst kısmında değil 20-30 metre kazarak derinlerden de insanları kurtarmaya çalıştığını, artçı depremlere rağmen söz konusu çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Çok sayıda artçı depremin meydana geldiğini ve kendilerinin de bu artçı depremleri hissettiklerini anlatan Jackovics, "Artçı depremler olurken bazen arkadaşlarımız enkazın içinden birilerini kurtarmaya çalışıyordu. Hayatları tehlikede olmasına rağmen çalışmalarını sürdürdüler" diye konuştu.

"16 SAAT BOYUNCA SÜREN ÇALIŞMA SONRASI ENKAZDAN ÇIKARABİLDİK"

Jackovics, arama kurtarma çalışmalarını soğuk havanın yanı sıra toz ve yüksek sesin de zorlaştırdığına işaret ederek "Sina isimli bir kadını 16 saat boyunca süren çalışmayla enkazdan çıkarabildik. Bu kurtarma çok zordu çünkü kurbanın yaralanmaması için betonarme yapıyı oymamız, kesmemiz gerekti. Kendisinin bu depremde sadece ayağı kırılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Kamplarını çalışma yaptıkları bölgeye yakın yere kurduklarını ve Türk polisi ile askeri tarafından korunduğunu belirten Jackovics, Türk halkının da kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Jackovics, Türkiye'deki görevin Türk-Macar ilişkilerini güçlendirmek için önemli olduğuna dikkati çekerek yaptıkları çalışmaların başarılı olduğunu ve bundan dolayı Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'tan takdir belgesi aldıklarını, Macaristan Afet Yönetimi Genel Müdürü'nün de tüm ekibi kutladığını söyledi.

Kaynak: AA