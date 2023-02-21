İstanbul Fatih'te iki katlı bina çöktü!

Fatih Hadım Odaları Sokak'ta saat 11.00 sıralarında iki katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki alana doğru çöktü.

Çökmeyle birlikte mahalleli büyük bir panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın boş olduğu ve olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Ekipler olay yerine inceleme başlattı.

Kaynak: İHA