İstanbul Fatih'te iki katlı bina çöktü!

Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki boş alana çöktü.

Son Güncelleme:
><

Fatih Hadım Odaları Sokak'ta saat 11.00 sıralarında iki katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki alana doğru çöktü.

Çökmeyle birlikte mahalleli büyük bir panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın boş olduğu ve olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Ekipler olay yerine inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 3 kişi yakalandı Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 3 kişi yakalandı
Macar arama kurtarma ekibinin başkanı, Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: 16 saat boyunca... Macar arama kurtarma ekibinin başkanı, Türkiye'de yaşadıklarını anlattı
TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük
Maya derdi yok. 33 yıllık ustadan.. Lezzetli pratik poğaçanın sırrı Maya derdi yok. 33 yıllık ustadan.. Lezzetli pratik poğaçanın sırrı
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlüler