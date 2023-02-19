Haluk Levent: Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yaptı

Haluk Levent, Ahbap'ın depremin 14'üncü gününe kadar 504 milyon TL harcama yaptığını duyurdu.

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Haluk Levent: Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yaptı

 Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, Ahbap'ın topladığı yardımlardan şu ana kadar 504 milyon TL harcama yaptığını duyurdu. Harcanan kategorileri de paylaşan Levent, 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'sinin AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendiğini belirtti. 

Sosyal medyada yaptığı paylaşıma, derneği denetleyecek olan Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) 6 Şubat 2023-28 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapacağını belirten Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış. TÜRMOB ile yapılan faaliyetlerle ilgili öncelikle 06.02.2023-28.02.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacak, daha sonra da bu denetimlerini 3 aylık dönemler itibariyle gerçekleştirecek. Bu 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'si AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendi. Çok daha detaylı bilgileri faturasına kadar 28 Şubat tarihinde sitemize yükleyeceğiz."

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