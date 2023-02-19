Murat Boz'dan Diyanet'in fetvasına tepki

Ünlü oyuncu Murat Boz, depremzede çocuklara ilişkin "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı" yönünde fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı'na sert tepki gösterdi. Boz, "Çocuklarımızı korumamız, kollamamız gerekirken, akılalmaz açıklamalarla sinir uçlarımızla oynanıyor" dedi.

Murat Boz'dan Diyanet'in fetvasına tepki

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden ve refakatsiz duruma gelen çocuklara yönelik etkili bir takip mekanizması kurulamaması tartışılırken Diyanet, "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi" sorusuna dikkati çeken bir yanıt vermişti.

Yanıtta, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirtilerek, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" denilmişti.

DİYANET'E TEPKİLER SÜRÜYOR

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine bir süre sonra Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sitesindeki ilgili sayfa silinmişti. Depreme dair tüm soru ve yanıtların yer aldığı sayfada da "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi" sorusu ve yanıtı çıkarılmıştı.

Skandal fetvaya tepkiler sürerken; ünlü oyuncu Murat Boz'dan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.

Kişisel Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Boz, şunları belirtti:

"Çocuklarımızı korumamız, kollamamız gerekirken, akılalmaz açıklamalarla sinir uçlarımızla oynanıyor. İnsanın boğazı düğümleniyor. Diyanetin bu açıklamalarını kabul edebilmemiz mümkün değil. Depremzede çocuklarımız hepimize, Türk halkına emanettir ve emanete ihanet ettirmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz! Diyanet işlerinin yaptığı 'Evlenme engeli olmadığı' şeklindeki akıl, mantık, vicdan dışı açıklamayı reddediyorum. Her bir çocuğumuzun takipçisi olacağız"

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